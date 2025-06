Onze super-ricos se unem e prometem doar fortuna em vida

Nove deles são dos Estados Unidos, um da Austrália e um dos Emirados Árabes Unidos. Seis são integrantes da lista da Forbes de bilionários, com um patrimônio líquido combinado de US$ 9,3 bilhões.

Há apenas quatro sul-americanos: o brasileiro Elie Horn, fundador da Cyrela, que entrou para o grupo com sua mulher, Suzy, e o colombiano David Velez, cofundador do Nubank, junto com a esposa, Mariel Reyes.

O mais rico da nova leva, o australiano Cameron Adams, é cofundador da plataforma de design gráfico Canva e tem um patrimônio estimado em US$ 2,9 bilhões. Ele assinou o Giving Pledge com a esposa, Lisa Miller. O casal possui uma fundação para conservação da biodiversidade.

O americano Drew Houston, cofundador do serviço de hospedagem de arquivos Dropbox, também assinou o pacto recentemente junto com a esposa, Erin.