Confira os destaques da Vida Profissional nesta semana

Já o interior do estado de São Paulo soma mais de 2,2 mil vagas regionais.

As cidades com mais oportunidades são Campinas, São Vicente e Ribeirão Preto. As oportunidades são para estudantes do Ensino Médio e de cursos de graduação em diversas áreas. As bolsas podem chegar a R$ 2.000,00.

As oportunidades fazem parte do período de sazonalidade, portanto, quando os estudantes concluem os seus estudos, ou o contrato de estágio com período máximo de dois anos chega ao fim. Em Bauru são mais de 300 vagas.