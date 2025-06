Começam as obras do elevador panorâmico do CDU em Bauru

O objetivo da obra é ampliar a mobilidade entre os andares, proporcionando mais agilidade e conforto aos pacientes e visitantes. A iniciativa faz parte do compromisso da Unimed com a melhoria contínua da infraestrutura e da experiência de atendimento.

Para isso, uma parte da área frontal do prédio mais alto do complexo (Centro Médico) será interditada, bem como os dois estacionamentos localizados nos subsolos 1 e 2.

Desde a última terça-feira (27), estão em andamento as obras para a construção do novo elevador panorâmico do Centro de Diagnóstico Unimed (CDU).

De acordo com o diretor técnico do CDU, Roger Tedde Mansano, a interdição foi cuidadosamente planejada para minimizar impactos nas atividades do local. "A interdição não afetará a circulação de pessoas na calçada nem o uso geral do estacionamento. Apenas quatro vagas em cada subsolo estarão interditadas", destacou.

As obras devem seguir até dezembro deste ano. A Unimed agradece a compreensão de todos e reforça que está trabalhando para oferecer um ambiente cada vez mais acessível, seguro e acolhedor.