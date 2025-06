Tecnologia simula a sensação de andar

O apresentador do "Esporte espetacular", da TV Globo, Fernando Fernandes, de 44 anos, compartilhou um vídeo em que caminha com a ajuda de um exoesqueleto robótico. Com o equipamento, ele, que ficou paraplégico há 14 anos após um acidente, conseguiu ficar de pé e dar alguns passos.

Fernando usou um dispositivo mecânico de estrutura dura com articulações e sustentação extra no quadril e nas costas. Assim, o exoesqueleto permite que, ao ser encaixado no corpo de uma pessoa paraplégica, ela consiga simular a caminhada em uma esteira acoplada. O equipamento é normalmente utilizado em processos de reabilitação e também como uma assistência para atividades diárias.

"Depois de 14 anos sem ver e nem imaginar minhas pernas em movimento, pude reacender uma chama que em mim havia se apagado. Andar já não fazia parte dos meus planos há muito tempo e deixou de ser prioridade desde que descobri um mundo de uma nova forma, com rodas e asas, e isso me completa", escreveu o apresentador no Instagram, ao postar o vídeo do momento em que testou o exoesqueleto.