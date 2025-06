Comer certo é aliado da saúde!

O consumo de produtos de origem animal é recomendado por profissionais para uma alimentação saudável. No entanto, Yael Hasbani, consultora em dietética e nutrição natural, revela que é importante comê-los com moderação, pois demoram mais para serem digeridos do que os alimentos de origem vegetal. "É fundamental não consumi-los mais do que 2 a 3 vezes por semana".

Atenção aos 'saudáveis'!

Em uma entrevista ao Aging Care, Ruth Frechman, nutricionista registrada e porta-voz da American Dietetic Association, explicou que os idosos devem evitar alguns alimentos aparentemente saudáveis, especialmente se servidos crus, por causa dos germes que podem conter. Ovos malpassados, sushi e queijos macios estão no topo da lista.