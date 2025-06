Obesidade precoce aumenta risco de morte

No entanto, a diretora da Aliança de Saúde contra a Obesidade, Katharine Jenner, que não esteve envolvida com o estudo, destaca que "muitos jovens estão a caminho de atingir a obesidade aos 30 anos, impulsionados por um ambiente alimentar dominado por promoções de fast food, porções exageradas e produtos altamente processados".

Consumo de alimentos na rua, com poucos vegetais, influencia e aumenta risco, dizem especialistas

A população de 1960 era mais magra do que as pessoas em 2025? Segundo pesquisas científicas, a resposta é sim. Em 2024, 43% dos americanos eram considerados obesos, em comparação com apenas 13% na década de 1960.

E especialistas confirmam, culpando em primeiro lugar o aumento da ingestão de alimentos ultraprocessados e as refeições com mais calorias. Isso levaria às grandes taxas de obesidade que encontramos hoje ao redor do planeta e que desencadeiam uma série de problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, diabetes, pressão alta, colesterol alto, doenças do fígado, apneia do sono e certos tipos de câncer.