Inflação e aumento do custo de vida impulsionam fraudes

O Relatório Anual de Crimes Cibernéticos "A Calmaria Antes da Tempestade?", da LexisNexis® Risk Solutions, revela uma mudança significativa na composição dos ataques de fraudes globais: as fraudes de primeira parte se tornaram o tipo mais comum, representando 36% de todas as relatadas em 2024 - um salto expressivo em relação aos 15% registrados no ano anterior. O texto traz uma análise de mais de 104 bilhões de transações globais processadas pela plataforma LexisNexis® Digital Identity Network® em 2024.

As fraudes de primeira parte envolvem o fornecimento de informações falsas ou deturpadas com objetivo de obter ganho financeiro, como a solicitação de empréstimos com dados fraudulentos, contestação indevida de compras com cartão de crédito ou débito (conhecida como fraude amigável) ou alegações falsas de não recebimento de produtos.

Fornecedores de serviços de "Buy Now, Pay Later" (BNPL) e instituições financeiras estão entre as organizações que relatam um aumento expressivo desse tipo de fraude, intensificado por contextos econômicos adversos como inflação e aumento do custo de vida. Regulamentações que ampliam a responsabilidade institucional por golpes também contribuem para impactar esse cenário.

Vulnerabilidades