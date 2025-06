Protegendo os pequenos: um chamado aos pais

Estamos imersos numa verdadeira revolução cultural. Valores que antes sustentavam a sociedade estão sendo desconstruídos, e a sexualidade, criada por Deus como dom sagrado, está sendo banalizada desde os primeiros anos de vida. As redes sociais via celular, tela do computador, músicas populares, programas de TV, livros infantis e até políticas educacionais expõem as crianças a conceitos e imagens que desrespeitam sua inocência. Aquilo que antes causava escândalo hoje é promovido como arte ou "expressão da diversidade". A sociedade está sendo dessensibilizada — e o que é muito errado começa a parecer normal.

É nesse cenário que o papel dos pais se torna ainda mais urgente. Deus não nos chamou para terceirizar a educação dos nossos filhos, mas para assumir a liderança do lar. Em Deuteronômio 6.6,7, lemos: "Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos…". Ensinar sobre o corpo, o sexo, a identidade e o propósito da vida à luz das Escrituras é uma missão que não pode ser delegada. A sexualidade, à luz das Escrituras, é um dom sagrado instituído por Deus para ser vivido no contexto do casamento, como expressão legítima de amor, aliança e abertura à vida. Quando dissociada desse propósito original, ela se converte em terreno fértil para distorções, tornando-se suscetível a usos desordenados que fatalmente irá gerar feridas profundas e incuráveis. Gênesis 1.27 declara que fomos criados à imagem de Deus, homem e mulher. Isso não é uma construção social, mas um dom sagrado e divino. E Paulo, em Romanos 12.2, nos exorta: "Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente".

Pais, não se omitam. Assumam, com responsabilidade e intencionalidade, o protagonismo na formação moral e sexual de seus filhos. Sejam os primeiros a instruí-los sobre pureza, respeito mútuo, valor pessoal, e a importância de estabelecer limites claros — sobre o que se vê, no que se participa e quais partes do corpo devem ser protegidas de toques, invasão ou abuso. A ausência de diálogo abre espaço para que fontes externas — muitas vezes ideologicamente carregadas e eticamente questionáveis — ocupem esse lugar formativo. Por isso, conversem com abertura e respeito com seus filhos, cultivando um ambiente de confiança em casa. Estejam presentes, não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente, acompanhando os medos, as dúvidas e os dilemas de seus pequenos. Mais do que discursos, é a coerência diária entre o que se vive e o que se ensina que fortalece o caráter e protege a integridade dessas nossas heranças. Um lar onde valores éticos e conservadores são vividos com autenticidade torna-se um escudo eficaz contra as distorções da cultura contemporânea.

Enfim, os pais precisam tratar desse tema com coragem, amor e conhecimento. Vivemos tempos difíceis, sim. Mas não sem esperança. Voltemos nossos olhos para Jesus: "No mundo, passais por aflições; mas tende bom ânimo, eu venci o mundo" (João 16.33). A cruz de Cristo não apenas perdoa nossos pecados, mas também tem poder para proteger, restaurar e guardar nossas famílias. Jesus não veio apenas para salvar almas, mas redimir cada aspecto da nossa existência. Que esse maio seja um ponto de partida para um compromisso renovado.