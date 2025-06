Neste domingo da Ascensão do Senhor aos céus, São Lucas conta no Evangelho da santa Missa - Lc 24,46-53 - que Jesus, reunindo os discípulos, recordou-lhes o que constitui o núcleo central da Sagrada Escritura, isto é, que o Cristo deverá morrer e ressuscitar ao terceiro dia e que, no seu nome, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, a começar de Jerusalém. Disse-lhes ainda: "Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu". Depois, Jesus levou-os para fora da cidade e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e subiu para os céus. Com a Ascensão de Jesus terminava a missão de Jesus neste mundo e iniciava a missão da Igreja. Os discípulos voltaram para Jerusalém e, cheios de alegria, esperaram o Espírito Santo, permanecendo unidos em oração. Também na primeira leitura da santa Missa - Atos 1,1-11 - São Lucas afirma que "Jesus elevou-se aos céus à vista deles e que uma nuvem o ocultou a seus olhos... Os apóstolos continuavam olhando para o céu. Apareceram dois homens que lhes disseram: Por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus, que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como o vistes partir para o céu". Já São Paulo, na segunda leitura - Ef 1,17-23 - diz que: "O Deus Pai manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da Igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal". Na oração da santa Missa o sacerdote ora por nós: "Ó Deus todo-poderoso, a Ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois, membros de seu corpo, somos chamados na esperança a participar de sua glória".

Pois bem, caro irmão e irmã, supliquemos ao Divino Espírito Santo mais outra vez no Pentecostes deste ano para que venha fixar em nós a compreensão e a aceitação de tudo aquilo que Jesus ensinou e está consignado nos santos Evangelhos, ou seja, o conjunto de verdades, conceitos e preceitos que permanecem fundamentais para esta nossa vida rumo à vida eterna, plena e feliz.

Nesta semana temos a Semana de Orações pela unidade dos cristãos, em preparação para a solenidade de Pentecostes a ser celebrada no domingo dia 1º de junho próximo. A Pastoral Ecumênica da Diocese de Bauru, pelo Grupo Ecumênico de Bauru, convida os cristãos a participar do Seminário Cristão Ecumênico, que se dará no dia 02 de junho próximo, com início às 19h30, no salão de festa da Paróquia São Cristóvão, para celebrar os 1700 anos do Concílio de Nicéia que estabeleceu os fundamentos da fé cristã. Assinam: Regina Celis da Silva, Pastor Alexandre Nimbú e Padre Gustavo Natividade.