Lençóis Paulista sediará os Jogos Abertos da Juventude

Entre os dias 13 e 21 de junho, Lençóis Paulista vai se transformar na capital do esporte do Estado de São Paulo para jovens de até 18 anos. A cidade sediará, pela primeira vez, os Jogos Abertos da Juventude, evento que deve reunir entre 4 e 5 mil pessoas e marca as finais estaduais nas seguintes modalidades: Atletismo, Basquete, Damas, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Natação, Tênis de Campo, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Areia e Xadrez.

"Lençóis Paulista é, mais uma vez, destaque no cenário esportivo do Estado de São Paulo. Em junho, vamos receber atletas que, em breve, estarão em competições nacionais e internacionais. Nossa cidade será palco de grandes jogos, emoção, alegria e integração. As cores de Lençóis vão desfilar nas quadras, pistas e campos. Teremos também uma programação cultural especial para garantir momentos de lazer aos atletas e comissões técnicas e também para toda população. Convido todos os lençoenses: vamos torcer, prestigiar e viver este momento histórico para o nosso esporte e para nossa cidade", frisou o prefeito André Paccola Sasso.

Promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, os jogos reúnem atletas de até 18 anos que obtiveram os melhores resultados na fase regional de cada modalidade. Participam atletas de todas as Delegacias Regionais de Esportes do Estado de São Paulo.