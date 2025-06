Rubens Figueiredo: paradoxos e desafios do Brasil sob análise

Referência no País como cientista político e escritor, Rubens Figueiredo, atualmente morador da Capital paulista, voltou a Bauru para lançar o livro "Sofrendo Feliz da Vida - Alegria e angústia de ser brasileiro". Na obra, ele explora a contradição da sociedade brasileira, que aparece no topo dos rankings internacionais de felicidade ao mesmo tempo que se destaca em índices de desigualdade, violência e crime. Natural de São Paulo, com 1 ano mudou-se para Bauru, onde foi criado até os 15. Bacharel em Ciências Sociais e pós-graduado em Ciência Política pela USP, é diretor do Cepac - Pesquisa e Comunicação, empresa especializada em consultoria em pesquisas, marketing político e elaboração de indicadores. Atende governos municipais, estaduais e federal, além de entidades de classe e organizações ligadas ao futebol.

Dono de uma trajetória de destaque no cenário nacional, ele integrou o Conselho de Comunicação da Presidência da República, na gestão Michel Temer, e escreveu, em parceria com Fernando Henrique Cardoso, o paper Reconciling capitalism with democracy: the Brazilian Case, apresentado em seminário internacional na Itália. Rubens Figueiredo atua como consultor da Fundação Espaço Democrático, integra o Conselho Superior de Estudos Avançados da Fiesp e o Conselho Consultivo da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). É também membro do Conselho Deliberativo do Club Athletico Paulistano, onde foi diretor de comunicação e marketing.

Nesta entrevista Rubens relembra sua juventude em Bauru, analisa os principais desafios do País, como a desigualdade, a polarização e o avanço do conservadorismo. Também avalia os cenários para as eleições de 2026 e o papel das instituições no Brasil. Leia os principais trechos.