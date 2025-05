São Paulo perde de 2 a 1 para o Bahia de Rogério Ceni

Com o resultado, o Tricolor Paulista amargou a segunda derrota seguida no Brasileirão e estacionou na 13ª colocação, com 12 pontos, três a mais que o Vitória, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Já o Tricolor Baiano pulou para o quinto lugar, com 18 pontos.

O São Paulo perdeu para o Bahia por 2 a 1, neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Willian José, ex-jogador da equipe paulista, anotou os dois gols dos nordestinos, enquanto Luciano descontou.

Por conta da data Fifa, o São Paulo só volta a campo no dia 12 de junho, quando recebe o Vasco, pela 12ª rodada da Série A. A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 21h30 (de Brasília).

O Bahia, por sua vez, foca na Copa do Nordeste. A equipe visita o Confiança-SE na quarta-feira, às 19 horas, pela quinta rodada do torneio. O próximo desafio pelo Brasileirão será no dia 12, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, às 19 horas.

O jogo

O Bahia tentou partir para cima no começo e até dominou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para levar perigo. Assim, quem acabou assustando pela primeira vez foram os paulistas. Com 18 minutos, Ryan Francisco recebeu bom passe no meio da defesa e finalizou pelo lado.