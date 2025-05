Correios criam atendimento especial a aposentados após caso INSS

Aposentados e pensionistas de todo o país passaram a contar a partir da última sexta-feira (30/05) com a opção de atendimento presencial para tratar de descontos associativos não autorizados sobre o benefício recebido do INSS. Em mais de cinco mil agências dos Correios, de acordo com a agência, o serviço foi pensado especialmente para quem tem dificuldade com canais digitais como o aplicativo Meu INSS ou a Central 135.

O início do atendimento presencial nas agências dos Correios mobilizou autoridades do Governo Federal, que acompanharam de perto o funcionamento do serviço em diferentes estados.

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, esteve na Agência Central em Recife (PE) e acompanhou o primeiro aposentado a fazer a consulta no estado. Em Pernambuco, 146 agências dos Correios já estão habilitadas para acolher os beneficiários. A expectativa é de que até a próxima semana todas as 184 cidades do estado estejam com atendimento disponível, assegurando cobertura completa e humanizada.

“Apesar do número grande de aposentados, não houve tumulto. O atendimento está rápido. O primeiro dia de parceria entre o Ministério da Previdência e os Correios foi um sucesso.”