Veículos causaram 192 interferências na rede elétrica da região

No Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização para a segurança no trânsito, a CPFL Paulista reforçou os alertas sobre os riscos e transtornos decorrentes de acidentes envolvendo veículos e a rede elétrica. Essas ocorrências, que abrangem colisões diretas contra postes e equipamentos e rompimento de fiação aérea, causaram 192 interrupções de longa duração no fornecimento de energia para clientes da região de Bauru entre janeiro e março deste ano.

O levantamento indica redução de 10,7% no comparativo com o mesmo período de 2024, quando foram registrados 215 casos nas 62 cidades atendidas pela CPFL Paulista na região. A concessionária adverte que, além das consequências às pessoas diretamente envolvidas, os acidentes de trânsito que afetam estruturas do sistema elétrico podem lesar a população em geral, prejudicando o funcionamento de serviços essenciais, como unidades de saúde.

"Os números são representativos. A segurança é um valor inegociável da CPFL e, por isso, nos unimos às campanhas de conscientização do Maio Amarelo, destacando os possíveis reflexos das ocorrências com veículos que atingem a rede",?afirma o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Raphael Campos.

Colisões