Amor Exigente oferece apoio gratuito a dependentes e familiares

Referência em acolhimento e orientação a pessoas com dependências e seus familiares, a Associação Bauruense de Amor Exigente (Abae), representante regional da Federação de Amor Exigente (Feae), foi regulamentada em março deste ano em Bauru. A entidade, no entanto, atua no município há mais de 20 anos e realiza reuniões todas as terças-feiras, às 20h, em sua sede.

Podem participar parentes ou pessoas com qualquer tipo de dependência, como compras, apostas, sexo, drogas lícitas e ilícitas, além de transtornos alimentares, explica o presidente da Abae, Lars Krook.

De acordo com ele, não é necessário realizar inscrição prévia — basta comparecer aos encontros. Para Lars, os vícios mais difíceis de superar são aqueles socialmente aceitos, como o consumo de álcool. A cada mês, um tema orienta os encontros semanais.