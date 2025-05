Acidentes de trânsito geram gasto superior a R$ 5 mi na saúde

Durante a campanha Maio Amarelo, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo chamou a atenção para os acidentes de trânsito. Em 2023 e 2024, os atendimentos de saúde a vítimas de acidentes com automóveis e motocicletas geraram custo acima de R$ 5,8 milhões ao Departamento Regional de Saúde de Bauru, que contempla 68 municípios. No estado, o valor para cobrir despesas com internações e consultas na rede superou R$ 130 milhões.

Os dados levam consideração os anos de 2023 e 2024, quando houve 2.832 internações em decorrência de acidentes de moto na região. Por conta deles, o Estado precisou despender R$ 5.004.176,18, no período, sendo gasto R$ 571,15 por procedimento, em média. Já no caso dos acidentes com carro, o número de internações foi bem menor: 347, que resultaram em despesas de R$ 871.974,72. Nesse mesmo período, mais de 118 mil atendimentos foram realizados em todo o estado, sendo a maioria também relacionada a acidentes de moto, somando mais de 109 mil casos. Já os de carro somam 9 mil. Muitos desses pacientes exigem internações prolongadas, cirurgias de alta complexidade, reabilitação e acompanhamento ambulatorial.

Os acidentes com motos representaram os maiores custos para o sistema de saúde, com destaque para a Grande São Paulo (R$ 47,3 milhões), São José do Rio Preto (R$ 9 milhões), Campinas (R$ 7,5 milhões), Sorocaba (R$ 7,4 milhões) e Taubaté (R$ 6,5 milhões).