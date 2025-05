Alfredão tem duelos entre líderes e vice-líderes no Paulista

As categorias de base sub-15 e sub-17 de Noroeste e Ferroviária fazem, na manhã deste sábado (31), o tradicional "clássico ferroviário do interior" no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. As partidas ocorrem às 9h (sub-15) e às 11h (sub-17), válidas pela 7.ª rodada do Campeonato Paulista. Serão confrontos diretos entre líderes e vice-líderes do grupo 5. A entrada é gratuita.

O time sub-15 do Noroeste, sensação do estadual, comandado pelo técnico Marcelo Santos, já está matematicamente classificado com uma campanha impecável: seis vitórias em seis jogos, 29 gols marcados e apenas 7 sofridos. A equipe lidera o grupo com 18 pontos e agora busca manter o ótimo aproveitamento nas quatro rodadas finais para garantir o 1.º lugar. A Ferroviária ocupa a vice-liderança, com 15 pontos.

O confronto sub-15 também reserva um duelo particular entre goleadores. Enzo, da Ferroviária, lidera a artilharia do estadual com 10 gols, enquanto Diogo, atacante do Noroeste e natural de Bauru, vem logo atrás com 7 gols marcados.