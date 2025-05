Entrelinhas

A Câmara de Bauru acaba de encerrar um impasse que se arrastava ao longo dos últimos meses: a falta de um motorista para dirigir veículos oficiais. A Casa concluiu licitação nesse sentido e homologou o certame na quinta-feira (29).

Motorista 2

A medida põe fim a uma insegurança vivenciada pelos vereadores no que tange a eventuais responsabilidades: no início do ano, por exemplo, o veículo do Legislativo sofreu duros danos após um vereador tentar conduzi-lo num local tradicional de alagamentos. O conserto ficou caro...