Cuidados com os pets no outono

Mantenha a hidratação em dia: Mesmo com o clima mais ameno, a hidratação mantém as vias respiratórias úmidas, o que ajuda a prevenir infecções respiratórias comuns no outono. A água também auxilia no funcionamento dos rins e evita problemas urinários, que podem se agravar com a baixa ingestão. Uma dica é trocar a água com frequência para que ela não fique gelada demais, o que pode desanimar o pet de beber.

Aquecimento: É fundamental garantir que os pets tenham um lugar confortável e protegido do frio para descansar. Escolha um local longe de correntes de vento e da friagem do chão, use uma caminha macia e, se possível, adicione um cobertor para deixá-lo ainda mais aquecido, Jornais ou mantas também ajudam a isolar o frio e manter o pet mais quentinho. Evite que eles durmam em áreas externas ou úmidas — o ideal é sempre um ambiente seco, coberto e protegido. Em dias mais frios, considere usar roupinhas (em cães que aceitam bem e de pelagem mais curta).

A Coluna Animal dessa semana vai trazer as precauções que os tutores de pets devem ter para protege-los nessa época do ano, em que temos pouca umidade do ar, menos incidência solar, muito vento e baixas temperaturas. A médica veterinária Rosana Pandolfi da Silva passa uma serie de dicas de como protege- los em vários aspectos tais como:

Alimentação: Com o frio o metabolismo de alguns animais pode acelerar, para manter a temperatura corporal, podendo levar a um aumento no apetite e com isso alguns animais, podem precisar de um leve aumento nas calorias. Continue oferecendo ração balanceada e adequada à idade e porte do animal. Se o pet come ração seca, pode ser interessante misturar com um pouco de alimento úmido (como patês), é mais palatável e ajuda na hidratação, claro que sempre com orientação veterinária para evitar o ganho de peso excessivo.

Específico para gatos: Gatos já têm o hábito de beber pouca água. No outono, isso piora. Invista em ração úmida, fontes de água e uma alimentação rica em proteínas de qualidade. Gatos mais velhos ou com problemas urinários/renais merecem atenção redobrada.

Em relação ao banho: evite água fria. Use água morna, mesmo para dias não tão gelados. Seque muito bem com toalha e finalize com secador em temperatura morna, mantendo uma distância segura da pele.