Câncer bucal: só apelando para o Abujamra 

Câncer bucal tem causas conhecidas, sabe-se como inicia e evolui. As três causas principais são o HPV, qualquer forma de tabaco, incluindo eletrônico, e o consumo de álcool em qualquer dose e frequência. As outras causas são produtos químicos da alimentação, especialmente ultraprocessados e poluição urbana dos escapamentos. Uma causa não elimina a outra, potencializa-se a outra. Em palestras, depois de explicar as causas, algumas pessoas se aproximam com uma dessas perguntas, às quais respondo.

PERGUNTAS

Uma cerveja só por dia é cancerígena? Qualquer dose de álcool é cancerígena.