Operação Direção Segura em Bauru resulta em 34 multas aplicadas

Operação Direção Segura Integrada realizada nesta sexta-feira (30) em Bauru por equipes do Pelotão de Trânsito e policiais militares da 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores, em parceria com agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), resultou na aplicação de 34 autuações por irregularidades diversas e na apreensão de cinco carros e seis motos. Outros oito veículos foram notificados para correção de irregularidades e posterior apresentação no Detran para vistoria.

De acordo com informações do 4º Batalhão, a operação teve como foco principal a fiscalização de condutores dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, além do combate a outras infrações de trânsito, visando à preservação de vidas e à redução no número de acidentes.

No total, 790 condutores de carros e 285 de motos foram submetidos ao teste do etilômetro (bafômetro). Porém, as 34 autuações aplicadas, sendo 12 envolvendo motos e 22 envolvendo carros, foram por outras irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).