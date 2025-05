Bauru: vigilantes protestam por direito à aposentadoria especial

Cerca de 30 vigilantes se reuniram em manifestação na manhã desta sexta-feira (30) em Bauru. O protesto visava reivindicar o reconhecimento da atividade como especial e a aprovação do tema 1209, que trata das regras de aposentadoria para a categoria. O protesto teve início às 9h30, na quadra 1 da Batista de Carvalho, e seguiu até a Praça Rui Barbosa.

O grupo reivindica que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue o Tema 1209, sob relatoria do ministro Nunes Marques. Com o julgamento, os profissionais esperam poder se aposentar com menor tempo de serviço (25 anos). Essa regra de aposentadoria especial é aplicada à profissionais cujas funções sejam exercidas em condições que expõem a saúde ou integridade física a longo prazo.

“O vigilante trabalha exposto à periculosidade. O STJ [Superior Tribunal de Justiça] já reconheceu a aposentadoria especial para a categoria em 2019, mas a reforma da previdência determinou que a categoria exigisse idade mínima e tempo de serviço maior”, explicou Rodrigo Ribeiro, vigilante há 20 anos e um dos organizadores do protesto.