Hoje em dia encontramos uma infinidade de produtos de limpeza, para todas as funções, diferentes superfícies, com múltiplos odores. Porém devemos ter muita atenção com esses produtos e adotar uma prática muito pouco utilizada por nós brasileiros, LER AS INSTRUÇÕES E APLICAÇÕES. E principalmente, NÃO FAZER MISTURAS DE PRODUTOS!

Já em ambientes de trabalho, corporativos, a organização e limpeza são cruciais para uma rotina segura. Um local de trabalho desorganizado e sujo pode levar a problemas de ergonomia e possíveis lesões, além de atrapalhar no desempenho das atividades. Aumenta a produtividade, além como causar uma boa primeira impressão aos visitantes.

Além do mais, manter a nossa casa organizada, limpinha e cheirosa, é fundamental para nosso bem-estar. Não tem nada melhor que chegar em casa após um dia puxado de trabalho e encontrar o ambiente agradável para recarregar nossas energias.