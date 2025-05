PIB cresce 1,4% no primeiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil aumentou 1,4% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com os três últimos meses de 2024, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O principal impulso veio da agropecuária, que registrou alta de 12,2%. O setor de serviços também cresceu, com avanço de 0,3%, enquanto a indústria permaneceu praticamente estável (-0,1%). O resultado mostra uma aceleração significativa em relação ao crescimento revisado de 0,1% observado no último trimestre de 2024, um pouco abaixo das expectativas do mercado, que previam um avanço de 1,5% no período, assim como das estimativas do governo federal. Em valores correntes, a economia brasileira acumulou R$ 3 trilhões entre janeiro e março. Considerando os últimos quatro trimestres, o PIB teve crescimento de 3,5%.

Geração de emprego formal

A economia brasileira gerou 257,5 mil empregos formais em abril deste ano. Ao todo, segundo o governo federal, foram registradas em março: 2,282 milhões de contratações; 2,024 milhões de demissões. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, que teve geração de 239,9 mil empregos formais, houve uma alta de 7,3%, conforme dados oficiais. O resultado de abril de 2025 é o melhor da série histórica, iniciada em 2020.

Taxa de Desemprego

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,6% no trimestre terminado em abril, aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice é o menor para este período do ano desde o início da série histórica, em 2012, e representa estabilidade em relação ao trimestre anterior, quando a taxa de desocupação era de 6,5%. Ao todo, 7,3 milhões de pessoas estão sem emprego no país. O número também ficou estável na comparação com o trimestre terminado em janeiro (7,2 milhões) e recuou 11,5% (ou 941 mil pessoas) em relação ao ano passado, quando 8,2 milhões de brasileiros estavam desocupados.

Dicas poderosas de economia doméstica (1)

1 – Comece agora. O primeiro passo é justamente este: não deixar para amanhã. Comece com uma avaliação da saúde financeira da sua família. O importante é perceber a importância da economia doméstica, o quanto você pode economizar e quais objetivos quer alcançar. 2 – Organize-se. Esta é a chave da economia doméstica. Faça um levantamento de todas as entradas e saídas no seu orçamento familiar. Muitos pensam que isso custa muito tempo, mas, na verdade, uma hora semanal é o suficiente para colocar tudo em dia. Você vai perceber que a organização será muito valiosa no futuro.