Professora Pataxó reafirma luta pela justiça ambiental em Bauru

A professora e doutora indígena da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP/MG), Raquel Pataxó, reafirmou a luta pela justiça ambiental em Bauru. Raquel veio palestrar sobre o tema “Serviço Social na Luta pela Justiça Ambiental para a Diversidade de Povos e Biomas” à convite da diretoria da Seccional Bauru do Conselho Regional do Serviço Social.

O encontro, que foi na sede do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção (Sintracom), no Centro de Bauru, às 9h desta sexta-feira (30), reuniu 30 assistentes sociais para refletir e viabilizar ações em defesa das causas indígenas, segundo a diretora do conselho, Vanessa Ramos.

“Somos aliadas dos povos indígenas e buscamos qualificar a base da nossa categoria profissional para ter melhores condições de atender as demandas deles. A partir de agora, prevemos nos envolver com os indígenas urbanos e ampliar as iniciativas existentes na região, como o coletivo Ação Libertária, Apeoesp Bauru, movimento Frente Pelo Clima, entre outros”, destaca a diretora.