Bauru recebe novas doses da vacina contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, por meio da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, informou que recebeu uma nova remessa da vacina contra a Covid-19, mas em quantidade inferior ao solicitado. O imunizante pode ser aplicado em crianças entre seis meses e menores de 5 anos; gestantes e puérperas; maiores de 60 anos; trabalhadores da saúde; e pessoas imunocomprometidas, com comorbidades, com deficiência permanecente, privadas de liberdade e em situação de rua. As pessoas que nunca receberam a vacina ou estão com o esquema vacinal incompleto também poderão ser vacinadas.

Com a chegada das doses, a partir deste sábado (31), a vacinação contra a doença para pessoas com 12 anos ou mais será disponibilizada nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Vila São Paulo, Santa Edwirges, Jardim Godoy e Vila Dutra, que atendem de segunda a sexta, até às 21h; e também nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Bela Vista, Geisel, Independência e Mary Dota, que funcionam de segunda a sexta, até as 22h, e, aos sábados, das 8h às 17h.

Na Sala de Vacina do Promai, que atende de segunda a sexta, das 8h às 16h, são atendidas exclusivamente pessoas com 60 anos ou mais. Já para bebês e crianças, a vacina continua disponível em todas as UBSs e USFs, sem a necessidade de agendamento. "Reforçamos a importância da vacinação como medida essencial de proteção individual e coletiva contra a Covid-19", ressalta a pasta de Saúde, em nota.

