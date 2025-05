Médico Luiz Carlos Regina Cardoso morre aos 82 anos em Bauru

O médico Luiz Carlos Regina Cardoso, de 82 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (30), por volta das 10h30, em Bauru. Ele enfrentava problemas de saúde, com múltiplas comorbidades e morreu em decorrência de insuficiência renal.

Nascido em Bauru, Luiz Carlos formou-se em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), em 1969. Após breve passagem por São Paulo, onde atuou profissionalmente, ele decidiu retornar à cidade natal, onde construiu uma trajetória marcada pela dedicação à ginecologia e obstetrícia.

Em Bauru, trabalhou em instituições como o Hospital de Base, a Beneficência Portuguesa e a Maternidade Santa Isabel, da qual foi diretor. Nos últimos anos de carreira, também atuou no Hospital da Unimed. Luiz Carlos encerrou as atividades profissionais no início da pandemia, após já ter deixado de realizar partos e cirurgias, embora mantivesse o atendimento em consultório.