Governo federal inaugura Centro de Radioterapia do HE de Bauru

O Governo federal inaugurou nesta sexta-feira (30) o Centro de Radioterapia do Hospital Estadual de Bauru, que inclui um acelerador linear, equipamento de alta tecnologia para o combate ao câncer. A entrega do equipamento ocorreu em conjunto com o lançamento do programa “Agora Tem Especialistas”, que prevê a consolidação do tratamento oncológico no SUS.

Além de Bauru, São Paulo, Piracicaba, Curitiba, Andaraí e Teresina também receberam equipamentos nesta sexta. Os eventos foram transmitidos ao vivo simultaneamente e contaram com a participação, diretamente de Brasília, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Bauru esperou 13 anos para a conclusão das obras e instalação do equipamento. O vereador Júnior Rodrigues (PSD) foi uma das principais vozes a pressionar o poder público pela entrega. “É uma alegria, uma emoção ver um local que ficou abandonado por tantos anos finalmente transformado para atender a população”, afirmou o parlamentar, que acompanhou a inauguração.