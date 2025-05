Frio intenso aumenta acolhimentos no Albergue Noturno de Bauru

O frio intenso registrado nos últimos dias em Bauru, com recorde de menor temperatura do ano alcançado nesta sexta-feira (30), de 7,1 graus, segundo o IPMet, resultou em um significativo aumento da procura por acolhimento em casas de passagem. O Albergue Noturno, que faz parte do Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac) e possui convênio com a prefeitura, passou de 50 para 70 assistidos por noite nos últimos dias.

O Albergue Noturno fica na rua rua Inconfidência, 7-18, na Vila Vergueiro, próximo do Terminal Rodoviário, e o Centro POP fica na avenida Nuno de Assis, 10-77, no Centro. Ambos os locais fornecem cama, cobertores, itens de higiene e refeições.

Campanhas

Bauru tem hoje duas campanhas do agasalho que estão arrecadando, em diversos pontos da cidade, vestuário e cobertores para ajudar pessoas em vulnerabilidade social a se esquentarem. São elas a “Bauru Acolhe – Ações Solidárias de Inverno”, organizada pela Prefeitura de Bauru com apoio do Fundo Social de Solidariedade, e a 11.ª Campanha do Agasalho para Pessoas e Pets, de iniciativa da cooperativa médica privada Unimed Bauru. Todos os endereços estão publicados nas postagens dos perfis do Instagram da prefeitura e da Unimed Bauru.