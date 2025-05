Sem chuvas, nível do Batalha cai e população deve economizar água

A Lagoa de Captação do Rio Batalha atingiu, nesta sexta-feira (30), o nível de 2,65 metros, abaixo do ideal para garantir o pleno abastecimento a mais de 100 mil bauruenses. A ausência de chuvas significativas nas últimas semanas prejudicou a recuperação do nível da lagoa. Nem mesmo o frio e a consequente redução do consumo têm evitado quedas de aproximadamente 5 centímetros por dia, conforme monitoramento realizado pelo JC/JCNET. O ideal é que a estação esteja em 3,20 metros.

Dependem exclusivamente da captação do Rio Batalha, segundo o DAE, os bairros Vila Falcão, Vila Alto Paraíso, Parque Viaduto, Quinta Ranieri, Parque Sabiás, Jardim Terra Branca, Ouro Verde e adjacências. Já o Centro, Jardim Estoril, Altos da Cidade, Vila Universitária, Bela Vista e Vila Industrial são regiões cujos poços ainda precisam ser reforçados pelo manancial.

O DAE sempre informa que a conscientização da população é fundamental para a recuperação do manancial e normalização do abastecimento. E que é essencial priorizar o uso da água para a alimentação e higiene pessoal, evitando o desperdício de água potável em banhos prolongados ou com lavagem de carros, calçadas, louças e roupas com a torneira sempre aberta.