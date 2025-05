Sesi Bauru renova com Luiz Andrada, ponteiro capitão do Sub-21

O Sesi Bauru terá mais uma jovem promessa no seu elenco para a temporada 2025/26. Formado na base do time, Luiz Andrada renovou com o time e vai para sua quinta temporada consecutiva na equipe.

Durante a temporada 2024/25, Luiz esteve presente apoiando o elenco como uma das opções vindas do banco de reservas, estando em quadra em momentos estratégicos do time comandado por Anderson Rodrigues. Sua principal atuação foi no Sul-Americano de Clubes, sendo o maior pontuador na vitória do Sesi Bauru sobre o Olympic Vôlei com 14 pontos. O ponteiro ainda marcou quatro pontos na liga nacional, contra o time da APAN Roll-on Blumenau.

Em 2024, Luiz Andrada também esteve presente nas atuações pelas categorias de base do Sesi Bauru. O capitão do Sub-21 comandou seu time até a final do paulista e do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-21, conquistando a prata em ambos os torneios.