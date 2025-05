Sesi Vôlei Bauru renova com Thays para temporada 2025/26

O Sesi Vôlei Bauru confirmou a permanência de Thays para a temporada 2025/26. A jovem central fez parte da campanha finalista da Superliga, e vai para sua quarta temporada consecutiva na equipe de Bauru.

Na última temporada, Thays foi suplente na posição de central, mas teve participações importantes durante a trajetória da equipe. No início do returno da liga nacional, fez seu primeiro jogo como titular na Superliga, na vitória fora de casa contra o EC Pinheiros e, na sequência, foi titular na classificação do Sesi Vôlei Bauru contra o Sesc RJ Flamengo nas quartas de final da Copa Brasil.

Além de estar presente nas campanhas finalistas do Paulista, Copa Brasil e Superliga, a central do Sesi Vôlei Bauru também fez seu último ano nas categorias de base em 2024. Capitã do Sub-21 do Sesi Bauru, Thays levou a equipe até o título do Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-21, sendo eleita melhor central da competição, e ao vice-campeonato do Paulista Sub-21.