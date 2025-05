Temperatura cai ainda mais e Bauru registra novo recorde de frio

Após a menor temperatura do ano ter sido registrada nesta quinta-feira (29), em Bauru, com 9,8 graus, o frio se intensificou ainda mais na manhã desta sexta-feira (30) e o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet) aponta agora um novo recorde para 2025, com 7,1 graus, registrado às 6h25. O frio deve continuar ao menos até este sábado (31), e não há previsão de chuva até domingo (1), informa o site do instituto.

De acordo com os registros do IPMet, as menores temperaturas de 2025, por mês, foram: 16,1 graus em janeiro; 18,8 em fevereiro; 16,4 em março; 15,2 graus em abril; e 14,6 graus em maio.

Segundo o IPMet, nesta sexta-feira (30), a frente fria se desloca para o Oceano Atlântico, mas a massa de ar frio de origem polar continuará atuando sobre o Centro-Sul do Brasil, assim como nesta quinta. É ela que provoca as baixas temperaturas. A partir de domingo (1), os termômetros voltam a subir gradualmente, com previsão de mínima de 13 graus, informa o órgão.

Abastecimento

A previsão de chuva e frio, caso se confirme, é uma boa notícia para o Rio Batalha, cujo nível na lagoa de captação volta a preocupar. Nesta sexta, a régua indicava 2,65 metros — abaixo dos 3,20 metros considerados ideais para abastecer os mais de 100 mil bauruenses que dependem exclusivamente do manancial.