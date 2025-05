Du Mauad: A Final da Champions que poucos esperavam!

PSG e Inter de Milão: um campeão inédito ou um tetra...

Poucos esperavam que a Champions League 2024/25 chegasse ao seu clímax com essas duas equipes. PSG e Inter de Milão estavam muito longe de serem considerados os favoritos pra disputarem a final do maior campeonato de clubes do mundo quando a competição (com novo formato) começou. Amanhã, às 16h, no Allianz Arena, em Munique, o mundo do futebol irá parar pra assistir o confronto entre Paris Saint-Germain e Internazionale. Pouca gente acreditou. A frente deles, muitos outros times eram os favoritos nas casas de apostas. Assim como o Real Madrid (atual campeão), Barcelona, Liverpool, Manchester City, Arsenal e Bayern foram ficando pelo caminho. Com muitos méritos, o maior campeão francês e a forte equipe italiana construíram campanhas consistentes e memoráveis, superando os gigantes e mostrando que a paixão e a tática podem prevalecer sobre o favoritismo inicial. Isso é a essência do futebol...

PSG: a busca do título inédito

O PSG vive ótima fase. Campeão francês e da Copa da França, o time de Luis Enrique, alcança sua 2ª final de Champions e busca a cobiçada taça que falta em sua galeria. Uma campanha espetacular. Superando o Liverpool nas 8ªs (nos pênaltis), o Aston Villa nas 4ªs e eliminando o favorito Arsenal (que tirou o Real) na semi; o PSG mostrou toda sua força e superação. Com um elenco bem mais discreto e sem as super estrelas, o “PSG low profile” caiu nas graças da torcida. Kvaratskhelia, Dembélé, Doue e Barcola com suas atuações decisivas, se tornaram a alma da surpreendente campanha. Um time com enorme potencial pra fazer história...