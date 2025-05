ABDA termina em 6º lugar na etapa da Superliga Sul-Americana

O time masculino da ABDA receberá reforços para disputar o Brasil Open 2025: Oliver Sudar, que já fez parte da equipe ABDA e hoje atua no Eger da Hungria; e o argentino Mateo Giri, jogador do Brescia da Itália.

Estarão na disputa no masculino: no grupo A, os times Flamengo, Paulistano, Fluminense e Paineiras; no grupo B, ABDA, SESI, Clube do Remo (Belém) e Esporte Clube Pinheiros (ECP). O feminino terá apenas o grupo C da competição, formado por ABDA, ECP, SESI e Flamengo.

Desde 2020, a ABDA tem figurado no pódio do Brasil Open. Em 2024, a ABDA conquistou medalha de bronze no feminino. Em 2023, foi vice-campeã masculino e feminino. Em 2022, o time feminino foi vice-campeão e o masculino ficou com o bronze. O time feminino conquistou o terceiro lugar em 2021 e o vice-campeonato em 2020.