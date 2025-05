Carreta da educação financeira visita escola na Vila Cardia

O Projeto ‘Escola do Dinheiro’, que percorre unidades escolares de diversos municípios de São Paulo, está em Bauru nesta semana na Emef Santa Maria, na Vila Cardia. A carreta chegou na última segunda-feira (26), e terá atividades até sexta-feira (30), para os alunos do 6º ao 9º ano, professores e também para a comunidade. O objetivo é ensinar crianças e adolescentes sobre a importância da educação financeira para o bom uso do dinheiro, contando como escolhas que fazemos agora geram impactos futuros na vida de cada um. A proposta conta com aulas interativas, com planilhas de orçamento, simuladores de investimentos, jogos educativos de finanças, artigos e vídeos sobre educação financeira, exercícios práticos de gerenciamento financeiro e discussões em grupo.