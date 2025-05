'Casa Paulista' entrega chaves de 136 novos apartamentos em Bauru

O programa Casa Paulista realizou o sonho de mais 136 famílias da cidade de Bauru com a entrega das chaves dos apartamentos do Residencial Berati, no bairro Jardim Bela Vista, nesta quarta-feira (28). Por meio da modalidade Carta de Crédito Imobiliário do Casa Paulista, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação viabilizou que os novos moradores obtivessem o financiamento da casa própria, com subsídios de R$ 11 mil. O investimento total do Estado é de R$ 1,5 milhão.

O assessor de Relações Institucionais da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Romulo Rippa, destacou a mudança de vida destas pessoas a partir de agora. "Com o apoio do Governo do Estado, essas famílias estão conseguindo realizar o sonho da casa própria, que representa a sua emancipação social. É muito bom poder ver a alegria de cada um dos novos moradores que sonham com uma vida melhor. É para isso que nós trabalhamos".

Por meio dos cheques do Casa Paulista, as 136 famílias tiveram acesso a imóveis de 39 m2 a 43m2, com infraestrutura completa: dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e vaga de garagem. Nas áreas comuns, o condomínio possui piscinas adulto e infantil, espaço gourmet, playground, pet place e pomar.