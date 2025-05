Sem Alckmin, governo federal inaugura obra no HE nesta sexta

O governo federal inaugura no Hospital Estadual de Bauru nesta sexta-feira (30) um Centro de Radioterapia que inclui um acelerador linear, equipamento de alta tecnologia no combate ao câncer.

A solenidade começa às 11h e não contará com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), como previsto inicialmente. Alckmin chegou a ser internado na quinta após sentir mal estar (leia mais na página 10).

A solenidade contará com a presença do ministro do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, e o coordenador-geral da Força Nacional do SUS, Rodrigo Stabeli.