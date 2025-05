Entrelinhas

PSOL discute

Neste sábado (31), às 16h, o PSOL/Bauru vai receber em sua sede a vereadora reeleita pelo partido em Santos e a mais votada do pleito de 2024, com 8 mil votos, Débora Camilo. Ela terá uma conversa com a militância sobre as perspectivas da esquerda e as novas lutas que o partido terá pela frente, bem como a campanha "Glauber fica". A sede do PSOL fica na rua Azarias Leite, 13-3. A atividade é aberta a todos.