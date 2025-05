João Fonseca vence Pierre-Hugues e avança à 3ª fase na França

O jovem tenista brasileiro João Fonseca venceu Pierre-Hugues Herbert em partida válida pela segunda fase de Roland Garros, nesta quinta-feira (29). O brasileiro superou o cansaço em um jogo marcado pelo equilíbrio e por tie-breaks. Apesar do favoritismo e do apoio da torcida ao francês, a partida foi bastante disputada durante grande parte do tempo, e teve duração aproximada de três horas. Com muito esforço e determinação, a vitória foi construída com um placar de 3 sets a 0, com parciais de 7/6(4), 7/6(4) e 6/4.

João Fonseca segue vivo na disputa de simples em Roland Garros 2025. Ele avançou à terceira rodada de um Grand Slam pela primeira vez. Seu próximo adversário será o vencedor do confronto entre o francês Gaël Monfils e o britânico Jack Draper, que acontece ainda nesta quinta-feira.

O tenista ainda pode alcançar a melhor posição de sua carreira no ranking da ATP (Association of Tennis Professionals). Ele está, provisoriamente, na 54ª colocação e, caso vença mais uma partida, poderá ultrapassar a marca dos 1.000 pontos. Um título no saibro de Paris o colocaria com 2.899 pontos, podendo levá-lo ao top 15 do ranking mundial.