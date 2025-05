Casa da Sopa do Vila Dutra realiza campanha ‘Aqueça com Amor’

A Casa da Sopa do Vila Dutra promove a campanha “Aqueça com Amor”, que arrecada cobertores, mantas e edredons para pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem não tiver os itens, mas quiser contribuir, pode doar qualquer valor via Pix. O número da chave é 708.768.518-04.

As doações físicas podem ser entregues nos seguintes pontos:

- Caio Auto Peças – Rua Júlio Prestes, 3-36, Centro

- Ribeiro Rações – Avenida Salvador Filardi, 4-79, Vila Souto

- Supermercado Pão de Açúcar – Rua Azarias Leite, 19-40, Jardim Estoril e na outra unidade na Rua Araújo Leite, 22-50, Altos da Cidade.