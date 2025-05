Bauru celebra 30 anos do Dia do Desafio com esporte na praça

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), realizou ações em comemoração aos 30 anos do Dia do Desafio, movimento que teve início no Canadá, e ocorre sempre na última quarta-feira de maio, como forma de incentivar a prática de atividades físicas e combater o sedentarismo. Em parceria com o Sesc Bauru, nesta quarta-feira (28), foram disponibilizados equipamentos para a prática esportiva na Praça Rui Barbosa, no Centro.

Foram duas mesas de futmesa e duas quadras de pickleball, um esporte parecido com o tênis, mas adaptado para espaços alternativos. De acordo com a Semel, cerca de 500 pessoas estiveram no evento, que foi aberto para todos os interessados.