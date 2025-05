Sesi confirma permanência de Marcos José Júnior

Com uma temporada carregada em 2024/25, disputando cinco torneios ao total, Marcos José Jr. vê que o Sesi Bauru fez bom trabalho, com janelas de melhoria e boas expectativas para a próxima temporada.

Na temporada 2024/25, Marcos dividiu posição com Darlan, entrando durante a liga nacional em momentos estratégicos da inversão de oposto e levantador. Na Superliga, o jovem oposto do Sesi Bauru anotou 29 pontos no total.

Preparando-se para a temporada 2025/2026 do vôlei nacional, o Sesi Bauru mantém sua filosofia de valorização dos atletas formados na base do time. Seguindo a montagem de elenco, a equipe masculina de Bauru acertou a renovação de Marcos José Jr, oposto que está na equipe desde o Sub-17.

Marcos José chegou no projeto de vôlei do Sesi Bauru em 2018, quando ainda era sediado no Sesi Vila Leopoldina, na categoria Sub-17. O jovem oposto é hexacampeão paulista nas categorias de base e bicampeão nacional no Sub-21.