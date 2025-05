Equipe de Bauru conquista ouro na Copa São Paulo

A equipe NG Studio/SEMEL, de Bauru, brilhou na Copa São Paulo de Ginástica Rítmica 2025, realizada nos dias 24 e 25 de maio, em Campinas (SP). A competição reuniu atletas das categorias pré-infantil e adulto.

O principal destaque foi Laura Milsoni, campeã no aparelho fita e no individual geral nível II, além de conquistar o segundo lugar no aparelho arco. O torneio marcou a estreia da equipe em competições neste ano, sob o novo código de pontuação do ciclo olímpico.

Na categoria pré-infantil, o conjunto formado por Luiza Ozaka, Yasmin Moço, Luiza Tavares, Gabriela Negrisoli, Giovanna Teixeira e Isadora Miqueleto classificou-se em oitavo lugar, com a nota de 16.000.