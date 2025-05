Bauru enfrenta atrasos na coleta de lixo orgânico

A coleta de lixo orgânico em Bauru falhou em alguns bairros, prejudicando moradores, no início desta semana. O problema mais recente, registrado nestas segunda (26) e terça (27), novamente ocorreu por conta da ausência de reeducandos, que reforçam o trabalho das equipes próprias da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb). De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), o Centro de Progressão Penitenciária 3 da cidade ficou sem comunicação via internet e telefonia. "Por conta disso, não houve saída de sentenciados para o trabalho externo nesses dias", informou.

Antes disso, no segundo final de semana do mês, uma rotina definida pela SAP envolvendo o trabalho aos sábados também resultou em atrasos na coleta de lixo orgânico pois, na ocasião, os reeducandos igualmente não foram liberados. Por isso, o serviço sofreu um "pequeno atraso em alguns bairros" , segundo a presidente da empresa Gislaine Magrini.

De acordo com ela, a participação dos sentenciados representa cerca de 12% do quadro de coletores - 20 em um total de 170. Na época, inclusive, o munícipe e líder comunitário do Jardim Carolina Matias Geraldo Muniz negou que o impacto tenha sido mínimo, como informou a presidente da Emdurb.