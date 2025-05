Começa neste fim de semana a Quermesse de Santo Antônio

Começa neste fim de semana (dias 30 e 31 de maio e 1º de junho) a tradicional Quermesse de Santo Antônio em Bauru, com início às 19h. A festa, que chega a 83ª edição em 2025, estará com a entrada livre e os portões abertos na paróquia da Bela Vista para receber a todos da região. Haverá brincadeiras às crianças, música sertaneja ao vivo no pátio e barracas com espetinhos, lanches, mini pizza, maçã do amor, pastel, porções, churros, brincadeiras, doces, chocolate quente e milho verde.

A festança também está marcada para os fins de semana dos dias 6, 7 e 8 e 13, 14 e 15 de junho. Já as missas começam neste sábado (31), data que marca o início da trezena, e duram até 12 de junho com celebrações diárias às 7h e 19h. No dia 3, também haverá ato litúrgico às 15h.

De acordo com o frei James Luiz, da Paróquia Santo Antônio, um dos momentos mais aguardados é a entrega do bolo do "santo casamenteiro", como é popularmente conhecido, que deverá ser no dia 13 de junho. "Serão quatro mil pedaços de 800 gramas. Ao total, somam quatro toneladas", revela.