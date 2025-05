Vagas: pacientes na fila do SUS terão de atualizar cadastro

Além disso, os usuários que necessitam dos agendamentos devem manter seus cadastros atualizados junto aos sistemas de saúde. Com o objetivo de ampliar as formas dos usuários informarem trocas de endereço ou telefones, bem como adicionar novas informações aos seus cadastros nos sistemas operados pelos serviços da rede de saúde, a Secretaria de Saúde disponibiliza um canal online, em https://www2.bauru.sp.gov.br/sist_documentos/cadastrar.aspx?a=315

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, informa que os pacientes que estão na fila de espera de agendamento de consultas e exames devem realizar atualização cadastral e solicitação de permanência. A medida é necessária, de acordo com o Grupo de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde, pois todas as demandas por recursos de saúde devem passar anualmente por reavaliação e qualificação, com a manifestação de interesse e continuidade do usuário na permanência das filas para agendamento de consultas e exames especializados.

A Secretaria de Saúde reforça que a atualização do cadastro, com atualização de mudanças de endereço e telefones, é importante para garantir os futuros agendamentos. Usuários que não disponham de recursos informatizados poderão ainda realizar a atualização cadastral nos próprios serviços de saúde ambulatoriais, como Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), ou no Poupatempo. Em caso de dúvidas, os usuários devem entrar em contato com uma unidade de saúde para receber as orientações e realizar a atualização do cadastro.