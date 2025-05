Mãe denuncia que criança de 6 anos foi deixada em ponto errado

Silvia Gabriela de Souza, 33 anos, estava a caminho do trabalho quando, por coincidência, encontrou seu filho completamente sozinho em uma praça do bairro Tangarás, em Bauru. Algumas horas antes, ela havia deixado a criança de 6 anos sob os cuidados da empresa Oswaldo Brambilla Transporte Coletivo, que presta serviços de transporte escolar para a Prefeitura de Bauru. O caso ocorreu no dia 18 de março de 2025 e a mulher registrou um boletim de ocorrência (BO) contra a empresa, além de prometer processá-la.

Silvia relatou ao JC que foi a primeira vez que confiou seu filho, portador de cardiopatia congênita, aos cuidados de uma empresa de transporte e estava bastante receosa. No entanto, esta era a última opção que restava para que a criança pudesse frequentar as aulas. A família se mudou para o Tangarás e procurava vaga em uma escola do Núcleo Habitacional José Regino, que era perto o suficiente para levar o filho a pé.

A instituição não tinha vagas e a prefeitura ofereceu espaço na Escola Municipal Dirce Boemer Guedes de Azevedo. O endereço original até é perto do Tangarás, mas o prédio está desativado para reformas. Atualmente, a instituição atende no bairro Santa Luzia. Por isso, a única opção para que a criança iniciasse seus estudos era o transporte escolar até a Dirce Boemer.