Prestação de contas do governo referente ao 1º quadrimestre

Nesta quinta-feira (29/05), a partir das 9h, a Câmara Municipal realizará o primeiro de uma série de quatro encontros para a apresentação das receitas, despesas e desafios das Secretarias Municipais e órgãos da Administração Indireta referentes ao primeiro quadrimestre (de janeiro a abril) de 2025. A iniciativa é da Comissão Interpartidária da Casa e atende os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).

No período da manhã, foram convocadas as Secretarias da Fazenda, de Esportes e Lazer e de Negócios Jurídicos, assim como a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru (Funprev) e o Departamento de Água e Esgoto (DAE). Já no período da tarde, a partir das 14h, as seguintes pastas farão sua exposição: Saúde, Cultura e Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação.

AGENDA DA SEXTA-FEIRA