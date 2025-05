Horto de Bauru recebe Caminhada Silenciosa neste domingo

Com a proposta de "desconectar para conectar", o Horto Florestal de Bauru receberá neste domingo (1), às 9h, a Caminhada Silenciosa. A concentração dos participantes será a partir das 8h30 no portal de entrada, na av. Rodrigues Alves.

Organizada pela Frente pelo Clima em parceria com a Pastoral da Ecologia Integral, a caminhada propõe que os participantes desliguem os celulares e percorram o trajeto em silêncio, ouvindo os sons da natureza. O objetivo é estimular a reflexão sobre a preservação da natureza e a importância das áreas verdes para a saúde física e mental.

A ação integra a programação da 25ª Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru (Simab), que neste ano tem como tema "Emergência Climática: o tempo de agir é agora". Com programação que começa no domingo (1) e segue até o sábado seguinte (7).